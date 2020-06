Körperverletzung in Rheydt : Gericht sieht keinen versuchten Totschlag

Mönchengladbach Drei junge Männer schlugen einen 18-Jährigen in Rheydt zusammen. Das Landgericht Mönchengladbach hat sie nun zu Haftstrafen verurteilt. Den Vorwurf des versuchten Totschlags bestätigte die Kammer nicht.

Der 16-Jährige muss für 3 Jahre und 6 Monate, der 18-Jährige für 4 Jahre und der 20-jährige Haupttäter für 5 Jahre in Haft. In ihrem Plädoyer hatte die Staatsanwältin erklärt, dass sich der Tatvorwurf für die beiden jüngeren Täter „nur zum Teil bestätigt“ habe. Für den 20-Jährigen hatte sie den Tatvorwurf eines versuchten Totschlags bestehen gelassen. Auch die Kammer hob in ihrer Urteilsbegründung hervor, dass es einen Punkt gebe, der Platz für Zweifel lasse: Denn der 20-Jährige habe sich schnell und zunehmend in den Streit eingemischt und seine Kampfkunsterfahrung demonstrieren wollen. Dies habe schließlich in dem Wurf des Geschädigten über die Schulter des Angeklagten gegipfelt. Es sei jedoch „nicht ausschließbar erwartbar“, dass ein Opfer versuche, sich bei so einem Wurf und dem folgenden Sturz abzurollen. „Und wir haben nichts, was dagegenspricht, dass der Mann dabei nicht bei Bewusstsein war“, so Beckers. Trotzdem sei man hier in einem sehr gefährlichen Grenzbereich.