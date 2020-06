Corona-Statistik aus Remscheid : Drei Covid-Kranke in Quarantäne

Remscheid Die Corona-Lage in Remscheid hat sich innerhalb einer Woche verschlechtert: Am Mittwoch meldet das Gesundheitsamt, dass derzeit drei Personen an Covid-19 erkrankt sind und sich in Quarantäne befinden.

Während es am 17. Juni noch die gute Neuigkeit gab, dass es keine neuen Fälle gibt, hat sich nun die aktuelle Gesundheitslage verändert. Mit den drei neuen Erkrankungen sind es insgesamt 244 positiv getestete Remscheider. Es gab 18 Todesfälle. Derzeit ist in Remscheid kein Covid-19-Patient in stationärer Behandlung.

