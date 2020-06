Prozess gegen Remscheider : Hund im heißen Auto – Mann bedroht Ordnungsamt

Remscheid/Wuppertal In Zeiten wie diesen, in denen Widerstand gegen die Polizei manchmal geradezu als Ritual aggressiv-kraftstrotzender Männlichkeit zelebriert wird, steht man Angeklagten, die sich mit gezogener Pistole gegen Ordnungsbehörden durchsetzen wollten, ziemlich skeptisch gegenüber.

Vom nicht erschienenen Anwalt fühlte er sich verlassen, vom Ordnungsamt unfair angegriffen, von der Justiz übermäßig hart bestraft – eine Mischung aus Angst und einem Gefühl von Wehrlosigkeit war deutlich zu spüren. Genau dies aber hatte wohl auch zur Eskalation am Casino-Kreisel beim Finanzamt in Wuppertal geführt. Das Bellen seines Hundes, einem wachsamen Mittelschnauzer, der in einer Hundebox im parkenden Auto seiner Frau lag, war Passanten aufgefallen. Nach 25 Minuten bei

25 Grad Außentemperatur wurde das Ordnungsamt alarmiert, um den Hund vor dem Hitzetod zu bewahren. Eine Scheibe einzuschlagen hätte den Hund verletzen können, so das Ordnungsamt beim Amtsgericht. Da die Halterin des Autos nicht erreichbar schien, bestellte man einen Abschleppdienst, der das Auto öffnen sollte.