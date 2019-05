Kultur in Remscheid : Märchenstunde mit Oscar Wilde

Remscheid Matthias Habich und Christian Elsas begeisterten mit einer konzertanten Lesung dreier Werke des berühmten irischen Schriftstellers Oscar Wilde ihr Publikum im ausverkauften Teo Otto Theater.

Ausverkauft, des Veranstalters liebste Vokabel, konnte das Teo Otto Theater am Mittwochabend beim 4. Meisterkonzert mit dem Titel „Die Nachtigall und die Rose“ vermelden. Schon seit einiger Zeit habe es nur noch eine lange Warteliste für den Abend mit Pianist Christian Elsas und dem Schauspieler Matthias Habich gegeben, sagte Theater-Mitarbeiterin Constanze Mandt am Einlass, als sie einer Besucherin mitteilen musste, dass es leider keine Karten mehr gebe.

Autor Oscar Wilde ist vor allem wegen seines Romans „Das Bildnis des Dorian Gray“ bekannt. Der Ire (1854 bis 1900) war nicht nur einer der bekanntesten Schriftsteller seiner Zeit, sondern war wegen seiner vermeintlichen Skandalwerke und seines dandyhaften Auftretens in Großbritannien auch verschrien. Wegen „homosexueller Unzucht“ wurde er zu zwei Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Er starb 46-jährig und verarmt in Paris.

Dabei war besonders das harmonisierende und timingsichere Zusammenspiel der beiden Künstler in ihren unterschiedlichen Genres beeindruckend. Habich, ein begnadeter Erzähler, dem Stimmen und Stimmungen einfach im Blut liegen, wechselte sich übergangslos mit dem virtuosen Spiel Elsas’ ab, so dass man sich als Zuhörer wie in einem Film fühlte. Denn Habich beherrschte die Kunst des großen Erzählens und schaffte es, vor dem inneren Auge des Zuhörers die von Wilde erschaffenen Welten zum Leben zu erwecken.

Den Mittelpunkt des Abends nahm das titelgebende Märchen „Die Nachtigall und die Rose“ ein. Auch hier lebte der Auftritt von den blumigen Beschreibungen Wildes, die von Habich hingebungsvoll gelesen, nun, eher gelebt wurden. Und doch war das nur die Hälfte, wäre die Lesung für sich genommen zwar schön, aber doch nicht ganz vollständig gewesen, wäre da nicht Elsas gewesen. Denn der Pianist ergänzte Habichs Worte mit kurzen Stücken von Claude Debussy („The Little Shepherd“ aus dem Werk „Children’s Corner“), dem „Largo“ von Barock-Genie Johann Sebastian Bach aus dessen Klavierkonzert in f-Moll oder dem „Notturno“ aus den „Lyrischen Stücken“ des Norwegers Edvard Grieg.

Nach der Pause bekam das Publikum noch einen Nachschlag – in Form des dritten Märchens „Der glückliche Prinz“. Nicht nur war das Märchen sehr romantisch, wenn Habich von einem in ein Schilfrohr verliebten Schwälberich erzählte, der auf dem Weg in den Süden bei der Statue des Prinzen hängenblieb und in dessen Auftrag gute Taten erfüllte. Auch musikalisch ging es romantisch-schwelgerisch zu, schließlich waren vier der fünf Stücke, die Elsas in die Erzählung verwob, von Claude Debussy, das fünfte von Robert Schumann, ebenfalls ein romantisches Schwergewicht.