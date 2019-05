Politik : Pakendorf: EU schafft Wohlstand

Wermelskirchen Für Uwe Pakendorf wird es eine lange Wahlnacht werden. Der Kandidat der CDU für die Europawahl steht auf Platz acht der Landesliste. Keine schlechten Aussichten für den Einzug ins Europaparlament für den 40-Jährigen aus Rösrath.

Wenn man Pakendorf fragt, woran denn der Wermelskirchener spüren kann, dass Europa für sein Leben eine gute Einrichtung ist, dann bringt er zwei Argumente. Eine Zahl und die Quintessenz aus Gesprächen mit Angestellten in den Betrieben. Das Bergische Land gehöre zu den Wohlstandgewinnern durch die EU. „Jeder Bürger hat netto

1400 Euro im Jahr mehr in der Tasche als ohne die EU“, sagt Pakendorf. Er beruft sich dabei auf einen Bericht der Bertelsmann-Stiftung. Und Pakendorf ist sich sicher: „Die Mitarbeiter in den Betrieben wissen genau, wie stark ihre Unternehmen vom europäischen Binnenmarkt profitieren.“ Gleichwohl: Europa sei eine abstrakte Größe. Mit der Anpreisung von Fördertöpfen lasse sich nur schwer ein Wahlkampf emotionalisieren. Stichwort „Fördertöpfe“. Das Bewerben um die Mittel ist für Pakendorf viel zu kompliziert und es dauere viel zu lange. Es könne nicht weiter so bleiben, dass viele Mittel gar nicht beantragt werden, weil der bürokratische Aufwand so enorm und kompliziert sei. „Es muss einfacher werden“, sagt Pakendorf.