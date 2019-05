Interview Markus Kärst : „Wir haben mehr Anfragen als Plätze“

Remscheid Morgen startet das siebte Park Food Festival. Organisator Markus Kärst spricht über Besonderheiten, Neuheiten und Nachhaltigkeit.

Was macht das Food Festival in Remscheid denn so besonders?

Kärst Nein. Weil wir in der Szene mittlerweile einen sehr guten Ruf haben, haben wir immer sehr, sehr viele Stände, die mit tollen Produkten zu uns kommen wollen. Wir haben mehr Anfragen als Plätze und bekommen auch kurzfristig noch Anfragen rein, bei denen wir dann sagen müssen: Sorry, wir sind seit November vergangenen Jahres ausgebucht.

Kärst Neu ist zum Beispiel Frittenberg, Hamelner Handbrot und Maple’s Foods. Wir haben aber auch manche, die ein oder zwei Jahre nicht dabei waren und jetzt wieder zurückgekehrt sind, so wie Mr. Froopy Frozen Yogurt. Manche Stände bieten auch neue Produkte an, etwa ein Nudelstand, der einen Nudelburger macht. Da bin ich auch total gespannt drauf.

Kärst Das ist für mich sehr wichtig. Wir freuen uns natürlich immer, wenn Lokalmatadore am Park Food Festival teilnehmen, weil sie natürlich Publikum anziehen. Das Wrap-Mobil hat zum Beispiel eine wahnsinnig große Kundschaft, die gerne zu ihm kommt und auch hinterherreist. Es gibt in Remscheid zwar noch nicht viele Food Trucks, aber auch da tut sich aktuell etwas, habe ich gehört.

Kärst Wir haben das dieses Jahr so gemacht, dass die Leute die Möglichkeit haben, die Becher an die Kinderschutzambulanz zu spenden. Die Idee entstand, nachdem uns im vergangenen Jahr einige darauf angesprochen hatten, dass sie nicht noch einen Becher zu Hause im Schrank stehen haben wollen. Bevor die Leute den Becher in den Müll schmeißen und wir für das nächste Jahr wieder neue produzieren lassen müssen, kaufen wir der Kinderschutzambulanz sozusagen die Becher wieder ab. Die freuen sich über einen hoffentlich hohen Betrag am Ende und wir können so etwas zur Nachhaltigkeit beitragen.