Prozess in Wuppertal : Junge Diebesbande vor Gericht

Remscheid/Wuppertal Es war ein Auftritt, wie man ihn als Prozessbeobachter bei Gericht selten erlebt.

Der wiederum hatte zu Verhandlungsbeginn ein umfassendes Geständnis abgelegt und das Tatgeschehen eingeräumt. Allerdings nicht so, wie er es nun von seinen beiden Kompagnons zu hören bekam. Der 13-Jährige will nur mitgemacht haben, um nicht als Feigling dazustehen. Dass er seinem guten Kumpel in der Tankstelle ein Messer an den Hals gehalten hatte, um eine Geiselnahme vorzutäuschen? Ja, das war auf einer Überwachungskamera deutlich zu sehen. Hatte er gleich nach der Tat bei der Polizei noch einen anderen Tatablauf geschildert, musste er sich nun vom Richter vorhalten lassen, wissentlich zu lügen.