Jugendschutz in Remscheid : Stadt steht im Vergleich der Jugendämter gut da

Remscheid Online-Umfrage bei 139 Jugendämtern in NRW zeigt große Unterschiede.

Bei einer groß angelegten Umfrage des WDR-Fernsehmagazins „Westpol“ bei insgesamt 139 Jugendämtern in NRW hat Remscheid nach Einschätzung von Sozialdezernent Thomas Neuhaus gut abgeschnitten. Auslöser der Fragebogenaktion ist der Missbrauchs-Skandal in Lügde , der derzeit große mediale Aufmerksamkeit erregt.

Abgefragt wurde in der online durchgeführten Aktion unter anderem die Personalausstattung in den Jugendämtern und im Allgemeinen Sozialen Dienst der Kommunen. Die Vergleichszahlen zeigen, dass es regional sehr große Unterschiede gibt. So ist ein Mitarbeiter des Jugendamtes in Rösrath für 101 Fälle zuständig, in Bielefeld sind es 56, in Gelsenkirchen 79.