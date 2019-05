Selbsthilfegruppe in Remscheid : Ein Ort, um über Demenz zu sprechen

Remscheid Susanne Heynen hat gemeinsam mit der Stadt eine Selbsthilfegruppe für Angehörig von Menschen mit Demenz ins Leben gerufen. Sie wollen vor allem zuhören und Tipps für den Alltag geben. Die 54-Jährige weiß, wovon sie spricht.

„Mein Mann ist nicht mehr da“, sagt Susanne Heynen heute. Sie trauert um ihr altes Leben, um ihren Partner, um ihre Pläne. Und versucht gleichzeitig alles, um dieses neue Leben bewältigen zu können. Ihren Mann kann sie nicht alleine lassen, viele Freunde sind ihr nicht geblieben, jemand, der wirklich zuhört und versteht, wovon sie spricht, kommt selten vor. Das koste unendlich viel Kraft und Nerven. „Meine Eltern unterstützen mich“, erzählt sie, „und die Mädels vom Chor sind immer für mich da.“ Es ist ihr letzter Freiraum: die Chorprobe, hin und wieder ein Konzert. „Und endlich habe ich eine Tagespflege für meinen Mann gefunden“, sagt sie, „an vier Tagen in der Woche.“ In dieser Zeit kann sie einkaufen, Anträge stellen, Netzwerke knüpfen. Ob sie jemals darüber nachgedacht habe, ihren Mann stationär pflegen zu lassen? „Wir haben alles aufgelöst, was wir angelegt hatten, um nach der Hirnblutung überhaupt weitermachen zu können“, sagt sie, „für eine Pflegeeinrichtung müsste ich nun meine Wohnung verkaufen.“ Ihre Arbeit in ihrer eigenen Hundeschule hat sie aufgegeben, sie ließ sich nicht vereinbaren mit ihren neuen Aufgaben.