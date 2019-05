Konjunktur in Remscheid : Pessimisten geben den Ton an

Pessimisten geben den Ton an

Konjunktur in Remscheid

Remscheid Die Erwartungen bei den Maschinenbauern an die Zukunft sind laut Umfrage der IHK drastisch gesunken. Die Werkzeugindustrie ist hingegen zufrieden mit den Umsätzen. Auch die Gastronomen machen gute Geschäfte.

Die Remscheider Unternehmer geben sich ziemlich pessimistisch, was das wirtschaftliche Wachstum in den nächsten zwölf Monaten angeht. Zu viele politische Unwägbarkeiten dämpfen die Erwartungen. Das ergab eine Umfrage der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK). Der Erwartungsindex sinkt auf minus fünf. Bei den Maschinenbauern sogar auf minus zehn. Das heißt, die Pessimisten geben bei der Umfrage unter insgesamt 98 Unternehmen mit

8.500 Mitarbeitern den Ton an.