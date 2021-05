Online-Diskussion des Schlosstheaters Moers : Schauspieler Patrick Dollas: „ Der Spaß, Theater zu spielen, überwiegt“

Moers Im Online-Gespräch im „Digitalen Foyer“ des Moerser Schlosstheaters ging es um das Theater in Pandemie-Zeiten und Aufführungen ohne Publikum.

„Ich möchte Theater wieder spüren!“, so formulierte es eine Teilnehmerin vom Zoom-Gespräch im „Digitalen Foyer“ des Schlosstheaters Moers (STM) am Sonntagabend im Anschluss an die gestreamte Aufführung „21 Lovesongs“. Diese Produktion, inszeniert vom Intendanten Ulrich Greb, ist eine Art musikalische Antwort des STM auf die Pandemie.

Das Online-Gespräch fand auf Einladung des Schlosstheaters statt, an dem eine Handvoll Interessierte plus Produktionsensemble teilnahmen. Zu den gestreamten Vorstellungen kommen nach Angaben des Theaters in der Regel indes etwa 50 Leute. Das Nachgespräch befasste sich unter anderem mit der vom Theater ankündigenden Frage, wie sich das Theater trotz Pandemie weiterhin als „Ort der Grenzen überwindenden Diskussion“ behaupten und wie Theater und sein Publikum im gegenseitigen „Austausch bleiben und die Trennung überwinden“ könne. Denn seit gut einem halben Jahr findet im Schosstheater Moers kein Vorstellungsbetrieb mehr vor anwesenden Zuschauern statt.

Das eine gute Stunde dauernde Gespräch im „Digitalen Foyer“ stellte neben einer Betrachtung über das Gesehene („21 Lovesongs“) vor allem das Verhältnis „Theater und Publikum“ und die Frage nach der gesellschaftlichen Stellung des „Theaters in Pandemiezeiten“ zur Debatte. „Wir sind nicht sichtbar, sind eingeschränkt in unseren Möglichkeiten“, brachte es die Dramaturgin Viola Köster auf den Punkt. Ulrich Greb warf dazu noch einen anderen Gedanken in die Runde, den er bereits in das Spielzeitheft 2020/2021 schrieb: „Die Dynamik der Einschränkungen brachte auch die Erkenntnis, dass auf einen Plan B der Plan C folgt und so weiter und so im besten Fall Neues, manchmal sogar Besseres entsteht.“