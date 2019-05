Remscheid : Politik mit Familienanschluss

Roland Kirchner (rechts) übergibt das Amt des Vorsitzenden an Jonathan Brützel. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Die Wählergemeinschaft hat mit Jonathan Brützel (21) einen neuen Vorsitzenden.

Für Jonathan Brützel gehören politische Gespräche zum Alltag. Sein Vater war lange Vorsitzender der Wählergemeinschaft in Remscheid, seit 2014 sitzt er für die W.i.R. im Rat. Auch sein Onkel ist politisch aktiv. Nach zwei Jahren als Mitglied des Ausschusses für Stadtentwicklung übernimmt Jonathan (21) nun den Vorsitz der W.i.R. von Roland Kirchner (57), der 1999 zu den Gründern gehörte.

Ein Generationenwechsel, der keinen Richtungswechsel bedeutet, machen beide klar. Was ist das Beste für Remscheid? Diese Frage stehe im Mittelpunkt aller Diskussionen im Büro an der Beethovenstraße, sagt Brützel. Die W.i.R. entwickle Ideen, suche dann Partner für die Umsetzung. Oft sind das SPD, Grüne und FDP. Oder umgekehrt. Anders als in einer festen Koalition macht die W.i.R. nur dann mit, wenn sie vom Antrag überzeugt ist. „Wir müssen keine Kröten schlucken“, sagt Kirchner.