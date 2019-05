REMSCHEID : Elf neue Aufgaben warten auf die Heimatdetektive

REMSCHEID Spürsinn und Unternehmungsgeist – mehr braucht es nicht, um am Wettbewerb „Remscheider Heimatdetektive“ des Remscheider Automobilclubs (RAC) teilzunehmen.

Es ist die mittlerweile sechste Auflage des beliebten Rätselspiels, das man gut als Familienausflug gestalten kann. Die Aufgaben mit dem Auto sind an einem Tag zu schaffen. Entspannter aber sei es, es auf zwei oder mehr Touren zu verteilen, sagt Klaus Freund vom RAC. Neue Rätsel-Ziele und Fragen zu finden wird von Jahr zu Jahr immer anspruchsvoller, sagt Bangert. Zwischen zwei Runden sammelt er Ideen für neue Rätselziele, So viel sei verraten: In der aktuellen Runde wurden auch jüngste Entwicklungen in der Stadt aufgegriffen. Dass man kein Remscheider sein muss, zeigen die Wettbewerbe der vergangenen Jahre. Zwei mal kam der beste Heimatdetektiv aus Duisburg.