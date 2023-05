Remscheider vor Gericht Haftstrafe für Schul-Einbrecher

Es folgte Anfang 2021 ein Einbruch in ein Hotel an der Schüttendelle, in dem sämtliche Räume durchsucht wurden. Tatbeute: zwei Thermomix-Geräte, drei Tablets, eine Kamera, zwei Küchenmaschinen, eine Musikbox, acht Messer und ein Kaffeevollautomat. An diesem Einbruch soll der 28-jährige Remscheider ebenso beteiligt gewesen sein wie an dem in die Rudolf-Steiner-Schule. Dort hatten die Täter mehrere Türen zum Schulgebäude und zum Lehrerzimmer aufgehebelt und versucht, in den Neubau zu gelangen. Auch in die Klassenzimmer waren die Täter eingedrungen. Dafür war der Angeklagte vom Amtsgericht zu einem Jahr und drei Monaten Haft verurteilt worden.