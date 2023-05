Ansichtssache Das Ende der Umweltzone in Remscheid ist überfällig

Schon bei ihrer Einführung vor zehn Jahren war die Umweltzone in Remscheid umstritten. Nicht, weil jemand an der Überschreitung der Stickoxid-Grenzwerte an der Freiheitstraße gezweifelt hätte. Dass aber ab Januar 2013 nicht nur die teilweise einem Tunnel gleichende Bundesstraße im Abschnitt zwischen Bahnhof und Amtsgericht, sondern gleich ein großer Teil des Remscheider Kopfes nur noch mit der grünen Umweltplakette befahrbar war, wirkte überdimensioniert. Auch die der Gesundheit der Menschen verpflichteten Mitarbeiter des Remscheider Umweltamtes meldeten damals Zweifel an. Die Bezirksregierung blieb aber bei ihrer Linie.