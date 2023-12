Kriminalität in Remscheid Prügel-Attacke nach der Disko

Remscheid · Streitigkeiten zwischen zwei Gruppen junger Männer in einer Diskothek an der Nordstraße endeten in der Nacht zum Samstag für vier Männer in der Notaufnahme eines Krankenhauses und für einen in der Untersuchungshaft.

18.12.2023 , 16:13 Uhr

Die Polizei nahm die Männer in der Nähe des Tatorts fest. Foto: dpa/Carsten Rehder

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag berichten, waren nach ersten Konflikten in der Diskothek drei Männer (21, 21 und 16 Jahre alt) vom Personal aus dem Lokal verwiesen worden, während die anderen vier (19 und 18 Jahre alt) dort verbleiben durften. Als das Quartett gegen 1 Uhr in der Nacht die Diskothek verließ, wurde es dort von dem polizeibekannten Trio bereits erwartet. Die drei Männer griffen ihre Kontrahenten sofort an, prügelten auf sie ein und traten auch vor ihre Köpfe. Außerdem raubten die Angreifer den vier Opfern Bargeld und Wertsachen. Das angegriffene Quartett wurde zunächst vom Rettungsdienst vor Ort verarztet, später dann ins Krankenhaus gebracht. Die mutmaßlichen Täter wurden mitsamt ihrer Beute von der Polizei in der Nähe des Ortes der Schlägerei angetroffen. Wegen des dringenden Verdachts des schweren Raubs in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung wurden sie vorläufig festgenommen. Der 16-jährige leistete dabei Widerstand. Gegen einen der 21-Jährigen erließ der zuständige Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft.

(hr)