Stadtmarketing in Remscheid Löwe wird zum Leuchtturm

Sie ist eine Spezialanfertigung in XXXXXL – die rote Weihnachtsmannmütze, die das Stadtmarketing dem Löwen auf dem Denkmalsockel am Remscheider Rathaus aufgesetzt hat. Die Idee, das Wappentier optisch mehr in das unter ihm stattfindende Weihnachtsdorf zu integrieren, habe man schon länger gehabt, berichtet Sascha Hilverkus.