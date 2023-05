Bunker in Remscheid Röhren sollten 400 Menschen schützen

Als Parkplatz für Besucher des Sportplatzes am Honsberg ist die Fläche vor der Freizeitanlage am Engelsberg ebenso beliebt wie als Zufahrt zu den an der Seite des Grundstücks stehenden Wertstoffcontainern der Technischen Betriebe (TBR). Dass sie mit ihren Fahrzeugen viele Jahre lang über eine Schutzanlage aus dem Zweiten Weltkrieg rollten, hat sich nun erst bei Untersuchungen des Sportamtes herausgestellt.