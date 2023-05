Schwerer Unfall in Remscheid Zehnjähriges Mädchen angefahren

Der 31-jährige Mann fuhr laut Polizei am Samstag gegen 19.15 Uhr mit seiner Mercedes C-Klasse auf der Honsberger Straße und passierte auf Höhe der Bushaltestelle „Thomasstraße“ einen haltenden Bus in der entgegengesetzten Fahrtrichtung. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte er aufgrund „nicht angepasster Geschwindigkeit bei vorgeschriebener Schrittgeschwindigkeit“ nicht mehr rechtzeitig bremsen, als das Mädchen hinter dem Bus auf die Straße trat. Bei der Kollision verletzte sich die Zehnjährige schwer und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.