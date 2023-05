Nachhaltige Energie in Remscheid Photovoltaik: Sich informieren ist das A und O

Sich zu informieren ist und bleibt dennoch das A und O. „Die Verbraucherzentrale an der Alleestraße bietet hierzu Seminare und Energieberatungen an, ein Blick auf die Internetseite der Verbraucherzentrale hilft hier weiter“, sagt Hoppe. Aber auch die Stadtverwaltung bietet immer wieder entsprechende Veranstaltungen an, die nächste ist am Dienstag, 6. Juni. Ebenfalls im Internet zu finden ist eine Liste von Energieberatern in Remscheid, die man kontaktieren kann, um sich weiter zu informieren. Auch die Stadtwerke Remscheid sind Ansprechpartner. „Mit der EWR muss man aber ohnehin in Kontakt treten, weil man die Photovoltaik-Anlagen ja anmelden muss. Daher sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort auch grundsätzlich als Ansprechpartner da“, sagt Hoppe.