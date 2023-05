E-Mobilität in Remscheid EWR gibt Gas bei Ladesäulen-Ausbau

Lange Zeit ging es wegen schwieriger Vertragsgespräche mit der Stadtspitze nur im Schneckentempo voran, nun aber drückt die Stadtwerke-Tochter EWR beim Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur aufs Tempo. 26 Ladepunkte an fünf Standorten wollen die EWR in den kommenden vier Monaten im Stadtgebiet in Betrieb nehmen, berichtet Tim Folger, bei den EWR zuständig für Energiedienstleistungen, am Montag bei einem Pressetermin am Sportzentrum Hackenberg.