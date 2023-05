Brand in Remscheid Feuerwehrleute sagen vor Gericht aus

Remscheid · Im Prozess gegen den Remscheider, der am Ostersamstag 2022 seine Wohnung in der Freiheitstraße fahrlässig in Brand gesetzt haben soll, haben nun Feuerwehrleute von dem dramatischen Einsatz berichtet.

22.05.2023, 10:48 Uhr

Der Prozess wird fortgesetzt. Foto: dpa-tmn/Frank Rumpenhorst

Von Sabine Maguire