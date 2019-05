Landgericht : Gütliche Einigung in der Berufung

Gütliche Einigung in der Berufung

Remscheid/Wuppertal Prügelei, Beleidigung und Diebstähle: Am Ende bleibt alles beim alten.

Es waren sicher nicht allein die 25 Cent zuviel berechneter Dosenpfand, die der argusäugige Anwalt des Berufungsklägers gegen ein Urteil des Amtsgerichts in Stellung brachte. Die seien nämlich von der durch den Diebstahl seines Klienten verursachten Schadenssumme von 3,48 Euro abzuziehen. Die wiederum sei entstanden, als der Angeklagte im Real-Markt an der Alleestrasse eine Packung Putenfilets und eine Dose österreichischer Limonade entwendete - und in einer Umkleidekabine gleich vertilgte. Schließlich habe der Mann zuvor 48 Stunden lang nichts gegessen. Und da man ihn auf frischer Tat ertappt habe, sei die Dose ja gleich dort geblieben . . .