4000 Euro : Preis für den „Weltort Lennep“

(KNA) Der „Katholische Preis gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus“ geht in diesem Jahr an das Projekt „Global Village: Weltort Lennep“. Die Initiative der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Bonaventura und Heilig Kreuz erhält den mit 4000 Euro dotierten ersten Preis für einen kreativen und sensiblen Austausch zwischen Kulturen und Generationen, wie die Deutsche Bischofskonferenz am Dienstag in Bonn mitteilte. Die Auszeichnung wird am 4. Juli zum dritten Mal vergeben. Der Jury-Vorsitzende, der Hamburger Erzbischof Stefan Heße, betonte, dass der Glaube an Jesus Christus zahlreiche Menschen motiviere, sich für ein respektvolles Miteinander einzusetzen. „Durch Worte und Taten bezeugen sie, dass Hass und Menschenverachtung der christlichen Botschaft widersprechen“, unterstrich er.