Hasten : Spiegel-Fechterei zwischen Anwohnern und Stadt

Eine Liste mit 300 Unterschriften übergaben Anwohner gestern beim Ortstermin an Ordnungsmatsleiter Jürgen Beckmann und Bezirksbürgermeister Otto Mähler. Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hasten Zwischen dem, was Bürger gerne hätten, und dem, was die Experten der Stadtverwaltung für sinnvoll erachten, liegen manchmal Welten. Wie in Hasten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia-Buendia

Zwischen dem, was Bürger gerne hätten, und dem, was die Experten der Stadtverwaltung für sinnvoll erachten, liegen manchmal Welten. Wie in Hasten. Seit drei Jahren bemüht sich eine engagierte Nachbarschaft, an der Unterhölterfelder Straße gegenüber der Ein- und Ausfahrt auf der Höhe der Hausnummer 40 um einen Verkehrsspiegel. Ihre Begründung: Wenn die Anlieger aus der Ausfahrt fahren, entstünden morgens regelmäßig gefährliche Situationen mit Fußgängern, allen voran mit Kindern und ihren Müttern, die hinunter zur Kita gingen, oder eben auch mit dem fließenden Verkehr. Ihr Vorschlag: Ein Verkehrsspiegel. Die Autofahrer könnten bei der Ausfahrt die Straße besser überblicken und gefährliche Situationen eindämmen. Die Nachbarn wären sogar bereit, den Spiegel aus eigener Tasche zu bezahlen. Die Stadt Remscheid müsse ihnen nur mitteilen, wie der Spiegel, an dem vorhandenen Lichtmast vor Hausnummer 39, anzubringen sei.

Die Bezirksvertretung nahm sich dem Anliegen an und stimmte dem Spiegel zu. Jürgen Beckmann, Fachdienstleiter für Bürger, Sicherheit und Ordnung, wurde beauftragt, die Situation in der Verkehrsbesprechung zu analysieren und die Installation des Spiegels in die Wege zu leiten. Das Gremium, bestehend aus Vertretern der Verwaltung, Polizei, Feuerwehr und Politik, teilte nach dreimaliger Beurteilung nun mit: ein Spiegel sei an dieser Stelle unnötig.

„Wir haben hier eine sieben Meter breite, nur von Ziel- und Quellverkehr befahrene Straße, zwei nebeneinanderliegende Ausfahrten und genügend breite Gehwege. Wenn sich alle rücksichtsvoll verhalten, dann ist es hier nicht so gefährlich, dass ein Verkehrsspiegel gerechtfertigt wäre“, betonte Beckmann am Dienstagvormittag bei einer Ortsbesichtigung. An der Entscheidung würden auch die rund 300 gesammelten Unterschriften der Nachbarn nichts ändern.