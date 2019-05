Kultur in Remscheid : Ein bissiger Blick zurück nach vorne

Der Gelsenkirchener Kabarettist HG. Butzko mit seiner typischen Kappe in der Lenneper Klosterkirche. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Rund 80 Zuschauer wollten HG. Butzkos Programm „echt jetzt“ in der Klosterkirche sehen. Der Gelsenkirchener bekam viel Applaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Es war ein wenig schade - und ungewöhnlich dazu. Denn als am Freitagabend der Kabarettist HG. Butzko in der Klosterkirche in sein Programm „echt jetzt“ einstieg, wollten das nur rund 80 Zuschauer sehen. Selten nur sind Veranstaltungen in der Klosterkirche mäßig besetzt, zumal ohne Grund wie Unwetter oder Ferien. Nun denn, Butzko kam die Treppe runter, warf einen Blick ins Rund – und kommentierte den Publikumszuspruch mit den launigen Worten: „Wisst ihr was, wir haben draußen ein Schild aufgestellt, da steht: Heute nur für die Elite von Remscheid. Schön, dass ihr da seid.“

Butzko hatte Einiges zu erzählen und das tat er auch auf seine gewinnende und doch irgendwie knorrige Art – die beim Publikum gewohnt gut ankam. Überhaupt war der Gelsenkirchener, der natürlich mit seinem Markenzeichen, der Kappe auf dem Kopf, auf die Bühne kam, ein echter Sympath. Auch wenn er unbequeme, bittere und teils auch böse Wahrheiten im Gepäck hatte.

Etwa wenn er gleich zu Beginn eine eigenwillige Erklärung für den Begriff „Abgeordneter“ brachte. „Das ist die Steigerung von abgelehnt. Die geht so: abgelehnt, abgewiesen, abgeheftet – abgeordnet.“ Was natürlich eine Menge über die Volksvertretung in Berlin aussage. Sein Programm heiße „echt jetzt“ aus einem ganz einfachen Grund: „Ich mache ja seit 1997 Kabarett, also seit über 20 Jahren. Und wenn ich mir angucke, was in dieser Zeit so alles passiert, dann... – echt jetzt?“ Butzko brachte dafür gleich ein prima Beispiel. „1997 gab es ja schon die Simpsons. Und da gab es eine Folge, in der ein gewisser Donald Trump Präsident der USA wurde. Damals haben die Amis darüber gelacht“, sagte der Kabarettist trocken. Gleichzeitig brachte er zwischendurch sogar selbst einen Witz mit bestimmt 20-jährigem Bart – für den er sich indes sofort entschuldigte: „Muttersprache heißt so, weil Papa nix zu sagen hat. Ja, Kabarett, ich weiß, aber ein Witz darf doch mal sein...“

Letztlich sei Trump indes aber ja gar nicht das Problem. „Das Problem sind vielmehr diejenigen, die Trump gewählt haben. Denn selbst wenn Trump nicht mehr da wäre - diese Leute gäbe es ja noch.“ Genau wie diejenigen hierzulande, die die so genannte Alternative für Deutschland gewählt hätten. Jene Politikdarsteller also, die den politischen Anstand zu Grabe tragen würden. „Bei deren Wählern bekommt der Begriff Urnengang tatsächlich eine ganz neue Bedeutung“, sagte Butzko lakonisch. Aber letztlich sei die Politik daran beinahe selbst schuld, schließlich habe es man ja jahrelang versäumt, in die Bildung zu investieren und habe stattdessen auf die Rettung von Banken gesetzt. „Diese Politik hat es verdient, dass die Blödbacken der Nation jetzt den Rechtspopulisten hinterherlaufen.“