Gericht: Aussichtslose Berufung

Solingen Gericht: Auch der Verteidiger schien von über 30 Tatvorwürfen überrascht.

Anfangs hörten sich die Tatvorwürfe schwer, aber übersichtlich an: Ein 22-jähriger Angeklagter aus Solingen soll seine in Erkrath bei Ihren Eltern wohnende Freundin bei einem Streit geschlagen und verletzt haben. Die 16-Jährige soll häufiger bei ihm in der Wohnung gewesen sein, nach einer Weihnachtsfeier der Freiwilligen Feuerwehr soll die Lage eskaliert sein. Der Angeklagte soll die junge Frau bedroht und zuvor die Wohnungstür von innen abgeschlossen haben.