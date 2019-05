Ausstellung in Remscheid : Die Gestaltung des Himmels bei Victor Kraus

Remscheid Die Eigenart des malerischen Könnens von Victor Kraus lässt sich an der Gestaltung des Himmels erkennen.

Es gibt in seinen Bildern keinen Himmel, der dem anderen gleicht, auch keinen Himmel, der dem anderen auch nur ähnelt. Weder in der Größe, noch im Pinselduktus, noch in der Farbgestaltung. Im Bild vom „Kochelsee“ überlagern grobkörnige Pinselstriche braune Bergrücken. Eine Fläche aus Wirbeln, die die Ruhe des Sees kontrastiert. In einem anderen Landschaftsmotiv tropft das Weiß des Himmels wie vergossene Milch in die Landschaft hinein und hinterlässt noch Spuren am unteren Bildrand. Der Himmel über den beiden Segelbooten auf hoher See droht vom Schwarzblau des Meeres verschluckt zu werden, wenn nicht die weiße Grundierung des oberen Drittels der Bildfläche ein Aufklaren verspricht. Weiche Grünblau-Töne dämpfen die Gefahrenzone.