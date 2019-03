Amtsgericht Düsseldorf: Angeklagte in Prozess um Altstadt-Prügelei freigesprochen

Angeklagte in Prozess um Altstadt-Prügelei freigesprochen

Düsseldorf Mit Freisprüchen gegen vier Angeklagte hat das Amtsgericht Düsseldorf am Mittwoch den Prozess um eine schlimme Altstadt-Prügelei beendet.

Vor zwei Jahren hatte es an der Ratinger Straße wegen eines Wildpinklers frühmorgens einen Disput gegeben. In dessen Verlauf war ein Handwerker (32) dann von vier Männern attackiert und so schwer verletzt worden, dass er einen Genickbruch erlitt und seither nicht mehr arbeitsfähig ist.