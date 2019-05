OB: „Geniale Idee“ : Stadt fördert Jobs im sozialen Bereich mit Zuschüssen

Remscheid 16i – hinter diesen drei Zeichen verbirgt sich seit Beginn des Jahres ein Paradigmenwechsel in der Arbeitsmarktpolitik.

Wie Sozialdezernent Thomas Neuhaus am Dienstag vor Journalisten berichtete, hat das Remscheider Jobcenter aus der heimischen Wirtschaft bereits Zusagen für 54 neue Jobs, die so geschaffen werden können. Die Hoffnung dahinter: Die Menschen finden zurück in die Arbeitswelt, bewähren sich im Job, entwickeln neues Selbstbewusstsein, werden übernommen und haben am Ende einen festen Arbeitsplatz.