Hubschreibereinsatz in Lennep : Streit unter Jugendlichen endet mit Messerstich

Remscheid Ein Streit unter Jugendlichen ist in Remscheid am Montagabend mit einem Messerstich geendet und war der Grund für einen Hubschraubereinsatz über Lennep. Ein 17-Jähriger wurde festgenommen.

An der Artur-Sommer-Straße ist es am Montag gegen 20 Uhr zu einem handfesten Streit unter Jugendlichen gekommen, bei dem ein 18-Jähriger schwer verletzt wurde. Die Jugendlichen gerieten im Bereich des Spielplatzes aus bislang ungeklärter Ursache aneinander. Sie schubsten und schlugen sich gegenseitig, bis ein 17-Jähriger auf seinen 18-jährigen Kontrahenten mit einem Messer einstach. Der Remscheider wurde am Oberkörper verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Stichverletzung stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt als nicht lebensbedrohlich dar.