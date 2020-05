Corona-Virus : Noch acht Remscheider in Quarantäne

Noch acht Remscheider in Quarantäne

Corona-Test in einem Labor in Stuttgart. Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Remscheid Die Zahl der Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden, sinkt weiter. Laut Gesundheitsamt sind es aktuell noch acht Personen.

Bis Dienstag hat es insgesamt 214 positiv getestete Remscheiderinnen und Remscheider gegeben. Von ihnen sind 206 bereits wieder aus dem Status der Quarantäne ausgeschieden: 192 Remscheiderinnen und Remscheider gelten als genesen, 14 sind im Lauf der letzten Wochen verstorben. Die Krankenhäuser vermelden auch am Dienstag zehn positiv getestete Personen, die sich in einem Krankenhaus zur stationären Behandlung befinden. Drei Personen davon befinden sich auf der Intensivstation. Zusätzlich befinden sich weitere Verdachtsfälle in stationärer Behandlung.