Gutes aus der Region : Schlemmen in der Scheune

Bei Bauer Kempe in Buchholzen öffnete zum zweiten Mal die Genuss-Scheune. Für einen Tag verlegten die Köche von Villa Paulus, Kromberg und Heldmann ihren Arbeitsplatz in die große Scheune und tischten den 85 Gästen je zwölf verschiedene Leckereien mit regionalen Produkten auf.

Vom Hof in den Kochtopf und gleich auf den Tisch: Das Kikok-Huhn, die Wachteleier und Entenleber oder die Kaninchenrouladen – kürzere Anfahrtswege hatten die Produkte von Bauer Kempe wohl noch nie. Dort wo früher das Getreide gelagert und heute für gewöhnlich der Fuhrpark der Landwirtsfamilie steht, zierten am Donnerstagnachmittag frühlingshaft dekorierte Bierzeltgarnituren die große Scheune.

„Wir freuen uns, nach dem Premierenerfolg 2018, auch in diesem Jahr die Genuss-Scheune bei uns begrüßen zu dürfen“, sagte Markus Kempe. Die Veranstaltung sei eine gute Werbung sowohl für die drei Restaurants als auch für Kempe, deren Produkte hier verarbeitet und dem Kunden im neuen Gewand präsentiert wurden. Drei Kochinseln hatten sich die Köche der drei etablierten Remscheider Restaurants aufgebaut, an denen sie die fein zubereiteten Teller präsentierten und ausgaben. Doch vom Zubereitungsstress der Köche, die Gerichte sollten schließlich nicht nur hübsch aussehen, sondern auch noch warm bei den Gästen ankommen, bekamen die Besucher, mit einem perlenden Glas Wein in der Hand und den drei Speisen des ersten Gangs – Kikok-Huhn mit Pilzen und Pimiento de la vera, Kürbisbrioche mit Wachtelei und Hüttenkäse sowie Poke Bowl mit Sushi-Reis und Thunfisch – kaum etwas mit. Genüsslich nippten sie am Glas, probierten die fein drapierten Speisen auf dem Teller.