Wirtschaft in Remscheid : Sparkasse zeigt den Weg zu EU-Fördergeldern

Remscheid Unternehmer Stefan Grote profitiert auf dem Kipper-Gelände von Geldern aus der Mittelstandsförderung.

Nach Rücksprache mit Reinhard Steffens von GWP wiesen Annika Falkenstein und Namensvetter Stefan Grote, beide Firmenkundenberater bei der Sparkasse, Grote früh in der Planungsphase auf die Möglichkeit hin, von Fördergeldern zu profitieren. In diesem Fall sind es Gelder, die mittelständischen Unternehmen in strukturschwachen Regionen zugutekommen sollen. Viele Kriterien kamen bei Grotes Neubau zusammen. Etwa, dass er zusätzliches Personal für die mit dem Neubau einhergehende Unternehmenserweiterung einstellt. Am Ende stand eine Förderung von 20 Prozent. Ein Geldgeschenk in sechsstelliger Höhe.