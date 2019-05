Ansichtssache in Remscheid : Die SPD braucht Mast-Weisz als Zugpferd

Meinung Remscheid Das schlechte Wahlergebnis der Sozialdemokraten bei der Europawahl stärkt noch einmal die Position des Remscheider Oberbürgermeisters.

Ein Plan B statt BMW? Heute ist das nur noch schwer vorstellbar. Wie sehr sich die Zeiten seitdem geändert haben, lässt sich an den Ergebnissen der Europawahl vom Sonntag und den Reaktionen darauf ablesen. Für die seit den Kommunalwahlen 2014 auch in Remscheid stetig schwächelnde SPD ist der 6. Juli zu einem wichtigen Termin geworden. Kurz vor den Sommerferien will sich Mast-Weisz auf einem Parteitag öffentlich dazu erklären, ob er noch einmal antreten wird. Seine Partei wird ihn ermutigen, genau dies zu tun. Die SPD braucht im kommenden Jahr beim Urnengang den in der Bürgerschaft beliebten, in der Stadt fast omnipräsenten Mast-Weisz als Zugpferd vor Ort. Aus Berlin kommt schon lange kein Rückenwind mehr.