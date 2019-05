Mobilität in Remscheid : Pilotprojekt am Hasenberg: Ladesäule für ein ganzes Quartier

Thomas Hoffmann (v.l.), Hans-Jürgen Behrendt, Klaus Zehrtner und Hans-Werner Walter an der neuen E-Ladesäule am Hasenberg. Foto: Anna Mazzalupi

Remscheid Wer ein Elektroauto hat, muss es regelmäßig mit Strom tanken. Das aber stellt gerade Bewohner von Mehrfamilienhäusern vor eine Herausforderung.

Denn ein Anschluss direkt am Wohnhaus ist oft nicht möglich. Gemeinsam mit der EWR schafft die Gewag am Hasenberg nun Abhilfe für ihre Mieter. An der Emil-Nohl-Straße, direkt hinter der Bushaltestelle zur Ecke Hasenberger Weg, gibt es seit rund zwei Monaten die fünfte öffentliche Ladesäule der EWR.

Sie ist die erste E-Tankstelle für ein ganzes Quartier. „Wir wollten damit an einer zentralen Stelle ein Ladeangebot für Bewohner in einem Gebiet mit Mehrfamilienhäusern schaffen“, erklärt EWR-Geschäftsführer Thomas Hoffmann. Zwar sei das mit Blick auf die Zukunft noch nicht die ideale Lösung, aber immerhin sei das Pilotprojekt ein Anfang in der wachsenden E-Mobilitätsbranche. Denn die Nachfrage nach Lademöglichkeiten wächst. Bis zu vier Anfragen pro Tag von Privatleuten sowie etwa drei pro Woche aus dem gewerblichen Bereich gehen bei der EWR ein, die für Fragen zu Fördermöglichkeiten, Kosten für Anschlüsse und alles Weitere rund um das Thema E-Mobilität Ansprechpartner ist.

Für die Installation setzt das Energieunternehmen auf die Zusammenarbeit mit lokalen, fachkundigen Handwerkern, bietet dafür unter anderem auch Fortbildungen an. Auch bei der Gewag gab es von Mietern bereits häufiger Anfragen nach einem Anschluss, etwa in Tiefgaragen. Das scheitere bei Bestandsimmobilien oft an den technischen Voraussetzungen, sagt Hans-Jürgen Behrendt, Vorstand der Gewag. Nicht zuletzt deshalb entschied man sich für das Pilotprojekt am Hasenberg, wo mehr als 1000 Haushalte zur Wohnungsgesellschaft gehören. Wird das gut angenommen, sei das auch an weiteren Gewag-Standorten – zum Beispiel am Hohenhagen – denkbar. Für das Neubaugebiet an der Hackenbergstraße werden, um für die Zukunft gerüstet zu sein, direkt Leitungen und Anschlüsse für Wallboxen mit eingeplant, betont Behrendt. Wie viele Kilowattstunden an der neuen E-Tankstelle an der Emil-Nohl-Tankstelle geladen werden, wird in der Säule erfasst. Die können E-Auto-Besitzer mit Hilfe des EWR-Ladetoken nutzen. Der kleine Chip wird an das entsprechende Feld gehalten, dann kann das Stromkabel an Säule und Auto angeschlossen werden.