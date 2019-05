Filiale in Remscheid : Post sieht kaum Probleme in Lennep

Remscheid Einrichtung einer Ladezone an der Filiale an der Kölner Straße wird es nicht geben.

Dass es in der Lenneper Postfiliale Probleme mit Freundlichkeit, Ordnung oder Paketanlieferungen gibt, ist in der Bezirksvertretung (BV) Lennep schon lange Thema. Vor allem die Verkehrsbehinderungen auf der Kölner Straße durch Anlieferfahrzeuge, die in der zweiten Reihe parken, stehen im Fokus.

In der Mai-Sitzung der BV bezog nun der regionale Politikbeauftragte der Deutschen Post AG, Berthold Hoppe, Stellung. Die Beschwerden zum Team könne er nicht verstehen. Vor Ort habe er sich einen Eindruck verschafft und sei zufrieden gewesen. Die Ordnung in den Räumen sei einwandfrei. „Das Team dort ist sehr kompetent und posterfahren“, betonte er. Dem konnte Gabriele Kemper-Heibutzki (CDU) nicht zustimmen. Nach eigener Erfahrung mit Unfreundlichkeit und dem Aufzwängen von Zusatzprodukten meide sie die Lenneper Poststelle. Einsichtig zeigte sich Hoppe beim Punkt Anlieferung. Die laufe nicht ganz optimal. Dabei gibt es für die Filiale eine Ladezone an der Hermannstraße. Nicht alle Fahrer seien ortskundig. Deshalb würde es oft dazu kommen, dass diese in zweiter Reihe auf der Kölner Straße parken, um Pakte zu liefern oder abzuholen. Man wolle sie noch einmal darüber informieren, dass das Geschäft über den Hof anzufahren sei, versicherte Hoppe. Diese Zusage will künftig auch der Bezirkspolizist im Gespräch mit den Paketboten nutzen, die ein mögliches Knöllchen fürs Falschparken dann aus eigener Taschen zahlen müssten. Zur Entschärfung der Situation habe man außerdem seitens der Post AG beim Ordnungsamt um die Einrichtung einer Ladezone an der Kölner Straße gebeten. Das wurde nach einer Ortsbegehung abgelehnt.