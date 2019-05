Politik in Remscheid : Grüne warten bei der OB-Frage noch ab

Remscheid Ob die Partei 2020 einen eigenen Kandidaten aufstellt, hängt auch vom Personalangebot der anderen Parteien ab.

Gehen die Grünen mit einem eigenen Oberbürgermeister-Kandidaten in die Kommunalwahl im kommenden Jahr? Was nach dem sehr guten Abschneiden bei der Europawahl am Sonntag in vielen NRW-Großstädten bereits eifrig diskutiert wird, ist auch in Remscheid kein Tabuthema. Frank vom Scheidt, Kreisverbandssprecher der Remscheider Grünen, macht im BM-Gespräch allerdings klar, dass es noch zu früh für eine eindeutige Antwort auf diese Frage sei. Wichtige Voraussetzungen für eine Entscheidung seien nicht geklärt.

Bleibt es allerdings dabei, dass derjenige OB wird, der im ersten Wahlgang die meisten Stimmen holt, wird die Entscheidung schwieriger. Die Zusammenarbeit mit der SPD-Fraktion und mit Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) läuft in der zweiten Legislaturperiode in Folge relativ ohne Reibungen. Dass ein grüner Kandidat einem SPD-Bewerber Stimmen wegnimmt, die am Ende dem CDU-Kandidaten zum Sieg verhelfen würden, wäre ein denkbares Szenario für 2020. Viel werde von den Kandidaten abhängen, die die Parteien präsentieren. „Noch wissen wir ja gar nicht, wer antritt“, sagt vom Scheidt. Mit Interesse schauen die Grünen darum auf den Parteitag der SPD am 6.Juli, wo verkündet werden soll, ob Amtsinhaber Burkhard Mast-Weisz noch einmal antritt. Der 62-jährige Wuppertaler lässt sich auf Nachfrage zum Thema noch nicht in die Karten gucken. Was die Entscheidungsfindung der CDU in dieser Frage angeht, habe er bislang gar keine Signale, sagt vom Scheidt.