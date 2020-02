Rudelgucken in Remscheid : Hier guckt Remscheid den Super Bowl

Patrick Mahomes, Quarterback der Kansas City Chiefs, kann seine Laufbahn schon mit 24 Jahren krönen. Foto: AP/Charlie Riedel

Remscheid Football-Rudelgucken in Remscheid: In der Nacht zu Montag treffen die Kansas City Chiefs im Super Bowl auf die San Francisco 49ers.

Er gilt als das größte Einzelsportereignis der Welt: der Super Bowl. Wenn in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr deutscher Zeit die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers im Finale der NFL um den wichtigsten Titel im American Football spielen, sitzen weltweit schätzungsweise eine Milliarde Menschen vor dem TV. Auch in Remscheid. Und wie in vielen anderen Städten finden hier zahlreiche Super-Bowl-Partys statt.

Der AFC Amboss legt vor. Die Remscheider Footballer treffen sich ab 22 Uhr im „Bowl Inn“ an der Haddenbacher Straße. Die Live-Übertragung aus Miami gibt es per Beamer, dazu leckeres Essen. „Der Amboss grillt“, kündigt Sprecher Markus Schulz an. Und dazu seien ausdrücklich auch Nicht-Mitglieder eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Dass sich ihr Sport zunehmender Beliebtheit in Deutschland erfreut, finden die Remscheider Footballer naturgemäß gut: „Es ist schön, zu sehen, wie der eigene Sport wächst“, sagt Schulz. Das gelte auch für die Zuschauerzahlen bei den Amboss-Heimspielen. Dass es so ist, wundert Markus Schulz nicht, schließlich sei American Football „spannend und spektakulär“. Allerdings nur, räumt er ein, wenn man die Regeln zumindest in Grundzügen beherrsche: „Sonst ist es schon ein wenig chaotisch, wenn die Leute übereinanderrennen.“

Doch das sei eigentlich kein Problem, sagt Schulz: „Die Grundregeln sind in fünf Minuten erklärt.“ Und für alles, was darüber hinausgehe, stünden am Sonntag im „Bowl Inn“ genügend Experten zur Verfügung. Schulz erwartet eine spannende Partie – mit dem besseren Ende für die 49ers. „Kansas hat zwar mit Patrick Mahomes den besseren Quarterback, aber San Francisco ist insgesamt das bessere Team.“ Es wäre der erste Endspielsieg für den fünffachen Titelträger seit 1994.

Und die 49ers würden – gemeinsam mit den Pittsburgh Steelers und den New England Patriots – Rekord-Champion der NFL. „Ich glaube, entschieden wird das Spiel erst in der Endphase“, sagt Schulz. Und mehr Punkte als beim 13:3-Sieg der Patriots vor einem Jahr gegen die LA Rams gebe es diesmal vermutlich auch.

Und auch hier wird gefeiert: Das Billard-Café „Rack ’n’ Roll“ an der Daniel-Schürmann-Straße startet um 22.45 Uhr die Übertragung in der selbst ernannten „Rack Arena“. Wer sich dazu stilecht amerikanisch-kulinarisch verwöhnen lassen will, kann Spare Ribs vom „Esszimmer 5630“ für 12,90 Euro dazu ordern. Dafür bitte Tisch und Rippchen vorbestellen: Tel. 0 21 91 / 2 09 35 11.