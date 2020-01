Wirtschaft in Remscheid : Neue Führung, neue Lehrwerkstätten

Remscheid Mit Alexander Lampe und Frank Schmitz steht ein Duo an der Spitze des Berufsbildungszentrums der Industrie. Schnelles Wachstum hat aus dem BZI ein mittelständisches Unternehmen gemacht. Im Sommer ist der Neubau fertig.

Ein so schnelles Wachstum, wie es sein Vorgänger Michael Hagemann angestoßen habe, bedarf eines neuen Steuerungsprozesses, um das Unternehmen in eine gute Zukunft zu führen. Im Sommer wird der Neubau mit den Lehrwerkstätten fertig sein. An einem neuen Leitbild wird gefeilt, an einem Leitbild, das die hohe Strahlkraft des BZI verstärken soll. „Wir sind der erste Ansprechpartner für die Metall- und Elektroindustrie“, sagt Lampe.

Der 57-jährige Lampe leitet weiter zusammen mit seinem Partner Thorsten Westhoff die Wirtschaftsberatungsfirma ABC-AG in Wuppertal. Das Alphabet des Unternehmers hat er nicht an der Universität gelernt, sondern in der Praxis erworben. Nach der Mittleren Reife begann er eine Lehre als Kaufmann, wurde Angestellter einer Zeitarbeitsfirma und gründete mit 29 Jahren seine erste Firma. Berufliche Weiterbildung ist in seinen Augen der Schlüssel für Mitarbeiter, um die berufliche Zukunft zu sichern. Die Veränderungen am Arbeitsplatz finden in immer schnelleren Zyklen statt. „Der Arbeitnehmer muss eigentlich wissen, welche Fähigkeiten in fünf Jahren vom Markt von ihm verlangt werden“, sagt Lampe.