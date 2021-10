NFL : Chiefs verlieren auch gegen Bills - Mahomes mit zwei Interceptions

Kansas City Die Kansas City Chiefs kassieren gegen die Buffallo Bills bereits die dritte Saisonniederlage. Vor allem Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes leistet sich bei der 20:38-Heimpleite zu viele Fehler. Einzige unbesiegte Mannschaft bleiben die Arizona Cardinals.

Der Favoritenstatus der Kansas City Chiefs hat durch die dritte Saisonniederlage in der NFL einen großen Kratzer bekommen. Die 20:38-Heimpleite gegen die Buffalo Bills stellt zudem die Machtverhältnisse in der AFC infrage.

Die Bills, die im Conference-Finale der vergangenen Saison noch an den Chiefs gescheitert waren und den Einzug in den Super Bowl verpassten, stehen nach fünf Spielen bei vier Siegen und einer Niederlage. So gut sind in der AFC derzeit nur noch die Los Angeles Chargers. Die Kalifornier besiegten vor den Augen von Basketball-Superstar LeBron James die Cleveland Browns mit 47:42, Quarterback Justin Herbert warf vier Touchdown-Pässe. Die Chiefs dagegen haben bereits drei Niederlagen und sind Letzter der AFC West. Die Niederlage im Super Bowl gegen die Tampa Bay Buccaneers scheint nicht spurlos an dem erfolgsverwöhnten Team vorbei gegangen zu sein.