Bei Niederlage gegen Rams : Seahawks-Quarterback Russell Wilson verletzt sich am Finger

Seahawks-Quarterback Russell Wilson verletzt sich am Finger

Seattle Schlechte Nachrichten für Fans der Seattle Seahawks. Das Team verlor in der Nacht auf Freitag schon wieder ein Ligaspiel – und auch noch Star-Quarterback Russell Wilson. Wie lange er ausfällt ist noch unklar.

Die Los Angeles Rams haben in der NFL das spannende Spitzenspiel gegen die Seattle Seahawks gewonnen. Im Duell der beiden Rivalen aus der NFC West holten die Rams am Donnerstagabend (Ortszeit) ein 26:17 gegen die Seahawks, bei denen sich Quarterback Russell Wilson im dritten Viertel am Mittelfinger seiner Wurfhand verletzte und nicht weiterspielen konnte. Nach dem Spiel sagte Seahawks-Cheftrainer Pete Carroll, dass Wilson einen „schwer verstauchten Finger“ habe, einen Zeitplan für seine Genesung gebe es nicht.