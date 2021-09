Football : Deutsche NFL-Profis verlieren zum Auftakt - Debakel für die Packers

Detroit Rookie Amon-Ra St. Brown hat mit den Detroit Lions zum Auftakt eine deutliche Niederlage einstecken müssen. Auch Jakob Johnson musste sich mit den New England Patriots geschlagen geben. Die Saison des amtierenden MVP Aaron Rodgers begann mit einem Debakel.

Die beiden einzigen aktiven deutschen NFL-Profis haben ihre Auftaktspiele in die neue Saison verloren. Amon-Ra St. Brown unterlag mit den Detroit Lions den San Francisco 49ers am Sonntag trotz einer späten Aufholjagd 33:41. Die New England Patriots mit Jakob Johnson verloren mit ihrem neuen Quarterback Mac Jones 16:17 gegen die Miami Dolphins.