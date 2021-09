Bei Packers gegen Lions : So lief das erste deutsche Bruderduell in der NFL

So lief das erste deutsche Bruderduell in der NFL

Gren Bay Beim Heimspiel der Green Bay Packers gegen die Detroit Lions stehen zum ersten Mal in der Geschichte der NFL zwei deutsche Brüder auf dem Feld. Dabei schien die Gelegenheit für ein so wertvolles Foto fürs Familienalbum noch vor kurzem vertan.

Nach dem ersten deutschen Bruderduell in der NFL-Geschichte standen Equanimeous St. Brown (24) und Amon-Ra St. Brown (21) Arm in Arm und ließen sich von ihrer Mutter fotografieren. Miriam Brown aus Leverkusen und ihr Mann John Brown saßen ganz dicht am Rand des legendären Lambeau Fields in Green Bay, als die Packers ihr Heimdebüt gegen die Detroit Lions 35:17 gewannen - und zwei ihrer drei Söhne vor mehr als 70 000 Zuschauern mittendrin waren. „Sie können sehr stolz auf uns sein. Es gibt nicht viele Eltern, die sagen können, dass sie zwei Söhne haben, die auf demselben NFL-Feld Monday Night Football spielen“, sagte Amon-Ra St. Brown der Deutschen Presse-Agentur nach dem zweiten NFL-Spiel seiner Karriere.