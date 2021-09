66-Yard-Field-Goal : Justin Tucker schreibt NFL-Geschichte mit unglaublichen Kick

Detroit Die Geschichte der NFL ist um ein historisches Kapitel reicher. Justin Tucker hat das weiteste Field Goal der Geschichte der Lige erzielt. Die Szene im Video.

Justin Tucker, der Kicker der Baltimore Ravens, hat Geschichte in der NFL geschrieben und ein Field Goal aus 66 Yards erzielt. Damit hat er seiner Mannschaft zum 19:17-Erfolg über die Detroit Lions verholfen. Er schoss das weiteste Field Goal der Geschichte der National Football League - in letzter Sekunde.

Der deutsche Footballer Jakob Johnson (26) hat in der US-Profiliga NFL mit den New England Patriots hingegen einen Rückschlag erlitten. Am dritten Spieltag kassierte das Team aus Foxborough eine 13:28-Heimpleite gegen die New Orleans Saints. Für die Patriots um den Fullback aus Stuttgart war es bereits die zweite Saisonniederlage.