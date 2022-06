European League of Football : Rhein Fire feiert Kantersieg bei erstem Heimspiel

Das Düsseldorfer Team aus der European League of Football setzt sich eindrucksvoll mit 42:12 gegen die Istanbul Rams durch. Für das Topspiel gegen Barcelona Dragons ist die Mannschaft gut gerüstet.

Zu Beginn war die Nervosität beim ersten Heimspiel nach 15 Jahren Pause deutlich zu spüren. Die American Footballer von Rhein Fire mussten sich erst die „Schmierseife“ aus den Händen spielen, bevor es gegen die Istanbul Rams zu einer überzeugenden Vorstellung kam. Aber dann lief es wie geschmiert für die Düsseldorfer in der European League of Football (ELF). Am Ende hatten Rhein Fire im Duisburger MSV-Stadion mit einem 42:12-Sieg über die Türken ihren dritten Sieg im dritten ELF-Spiel der Saison eingefahren. „Es war schon ganz schön knusprig, was Rhein Fire im ersten Heimspiel aufgeboten hat“, resümierte ELF-Commissioner Patrick Esume bereits zur Halbzeit. „Es fühlt sich an wie früher.“