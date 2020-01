Remscheider Stadtfinanzen : Lob und Mängelkarten vom Städte-TÜV

Remscheid 16 Monate lang hat die Gemeindeprüfungsanstalt die Stadtverwaltung unter die Lupe genommen. Wir fassen ausgewählte Stärken und Schwächen zusammen, die der umfangreiche Prüfbericht der GPA auflistet.

Die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes (GPA) ist so etwas wie der TÜV für alle 396 NRW-Kommunen. Jeder kommt dran. Alle fünf Jahre prüfen die Mitarbeiter der Behörde die Arbeit der Verwaltungen in ausgewählten Abteilungen. Bei einer so hoch verschuldeten Kommune wie Remscheid, die wegen ihrer prekären Finanzsituation seit 2011 am Stärkungspakt des Landes teilnimmt, liegt das Augenmerk ganz besonders auf den Finanzen. Seit 2003 prüft die GPA die Arbeit in Remscheid, erstmals stellte die Stadtverwaltung die Ergebnisse der Presse vor. „Wir haben nichts zu verbergen“, sagt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. Die BM gibt einen Überblick über die wichtigsten Bereiche.

Finanzen Die Stadt kann dank Hilfe vom Land, niedriger Zinszahlungen für seine millionenschweren Kredite und einem Sparpaket, das als Kernpunkt den Abbau zahlreicher Stellen im Rathaus beinhaltet, nach langen Jahren im Dispo seit 2016 schwarze Zahlen schreiben. Überschüsse werden seitdem verstärkt in den Abbau des Schuldenbergs (noch 540 Millionen Euro) gesteckt. Dafür gibt es ein großes Lob von Prüfern, aber auch die unmissverständliche Aufforderung, auf diesem Weg ungebremst weiterzumachen. Und eine Warnung: Sollten die Einnahmen der Stadt sich verschlechtern, muss gegen gesteuert werden. Die Prüfer bringen als Option eine Anhebung der (gerade erst gesenkten) Grundsteuer ins Spiel. Das würde alle Bürger treffen.

Info 270.000 Euro kostet die Prüfarbeit der GPA 270.000 Euro zahlt die Stadt für die Prüfung, die sie nicht bestellt hat, die aber verpflichtend ist. 16 Monate dauerte die Prüfung, bei der insgesamt acht Mitarbeiter involviert waren. Sie fand statt zwischen September 2018 und Dezember 2019. Geprüft wurde die Arbeit in den Jahren 2017/2018. Vergleichswerte Die Prüfung fand zeitgleich in allen 22 Großstädten in NRW statt. Ein Vergleich der eigenen Leistung mit der anderer Städte ist aber noch nicht möglich. Dieser GPA-Bericht kommt später. Wie geht es weiter? Der OB versprach, dass die mehr als 300 Seiten nicht nach dem Motto „Knicken, Falten, Abheften“ ungelesen in den Schubladen des Rathauses verschwinden werden. Tatsächlich wird die Verwaltung nun einen Bericht für den Rat dazu erstellen, wie sie mit den Ergebnissen und Anregungen der Prüfer umgehen will. Diesen muss der Rat beschließen. Diese sogenannte Stellungnahmepflicht ist neu.

Grundsicherung für Arbeitslose Gäbe es Schulnoten vom GPA, stünde hier ein sehr gut. Die Stadt hat die Ausgaben für Miete und Heizung gesenkt. Das liegt zum Einen an vielen Vermittlungen der Menschen in neue Jobs. Zu anderem kontrollieren die Mitarbeiter, ob die Wohnungsmiete nicht zu hoch ist. Weil der Wohnungsmarkt in Remscheid noch entspannt ist, gelingt das. Das Jobcenter leiste sehr gute Arbeit, sagt Prüferin Sandra Diebel.

Hilfe zur Erziehung Die Stadt gibt für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen, die nicht in ihrer Familie leben können oder sollen, pro Kopf mehr Geld aus als andere Kommunen. Das liegt daran, dass die Mehrzahl der Kinder in Heimen betreut wird. Die Prüfer regen an, dass sie Stadt sich um mehr Pflegefamilien bemüht. Das sei preiswerter, habe zudem den Vorteil, dass die Heranwachsenden in einem familiären Umfeld aufwachsen. Positiv bewertet wird, dass die Stadt regelmäßig überprüft, ob die Unterbringung der Kinder noch nötig ist oder eine Rückkehr in alte Strukturen wieder möglich ist.

Verkehrsflächen In keiner der 22 Großstädte in NRW, die parallel unter die Lupe genommen wurden, sind die Straßen so abgenutzt wie in Remscheid. Drei von vier sind komplett runtergefahren. Die Stadt habe es versäumt, hier gegenzusteuern, sagen die Prüfer, „Hier müssen sie investieren“, sagt Sandra Diebel. Um einen besseren Überblick über die nötigen Arbeiten zu bekommen, wird es in diesem und dem kommenden Jahr eine „Zustandserfassung“ geben, bei der die Straße nicht nur in Augenschein genommen, sondern durch Bohrungen auch unter die Fahrbahndecke geschaut wird. So kann das Geld zielgenauer eingesetzt werden.

Friedhöfe Auch hier zeigen sich die Prüfer sehr zufrieden. Der Kostendeckungsgrad ist im Vergleich zu anderen Städten hoch, die Öffentlichkeitsarbeit wurde verbessert. Mit dem Begräbniswald Kempkesholz und neuen Urnen-Kolumbarien auf den vier Friedhöfen biete der bei den Technischen Betrieben angesiedelte Fachbereich attraktive Bestattungsformen an. Einziges Manko: Weil klassische Reihengräber immer weniger nachgefragt werden, die Laufzeiten der verbliebenen aber zum Teil sehr lang sind, entsteht ein Flickenteppich. Der Friedhof belegt so Fläche, die man anders nutzen könnte

