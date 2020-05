Projekt : CDU: Schüler sollen Brückenpfeiler bemalen

Die Christdemokraten verteidigen ihren Vorstoß und üben scharfe Kritik an der Höseler SPD. „Sehr offensichtlich hat die örtliche SPD den Antrag nicht wirklich verstanden“, sagt Michael Droste, CDU-Ratskandidat für Hösel, „wenn sie der CDU hier ein falsches Rechtsverständnis vorwirft.“

(kle) Die Debatte zur Frage, ob Schulkinder die Brückenpfeiler am neuen Busbahnhof in Hösel bemalen sollen und können, geht weiter. Grundsätzlich für nicht tolerabel hält die CDU illegale Graffiti-Schmierereien im gesamten Ratinger Stadtgebiet und bemüht sich seit Jahren um eine sachgerechte Lösung des Problems. „Hier handelt es sich immer um die klassischen Fälle von Sachbeschädigung, die wir nun, am konkreten Beispiel der beschmierten Brückenpfeilern am Bahnhof in Hösel, Ende April mit einem Antrag an die Verwaltung erneut in den öffentlichen Fokus gebracht haben“, so Stefan Heins, CDU-Ratsherr für Hösel. Es gehe hier auch nicht um Graffitikunst, sondern schlicht um Schmierereien, die das gerade erneuerte schöne Umfeld des Höseler Bahnhofs verschandeln.