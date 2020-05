Wirtschaft : IHK: Nachdenken über die City der Zukunft

Heiligenhaus (RP/köh) Die IHK richtet den Blick auf die Zukunft der Heiligenhauser Innenstadt. Die Unternehmer in Heiligenhaus so heißt es in einer Mitteilung – haben die Zukunft – insbesondere die Kommunalwahl am 13. September – fest im Blick.

In der virtuellen Sitzung des IHK-Ausschusses Heiligenhaus haben sie ein Positionspapier verabschiedet, das die für die Wirtschaft wichtigen Zukunftsthemen adressiert. „Im Fokus steht für uns die optimale Anbindung des im Bau befindlichen Hitzbleckforums an die Innenstadt“, so Ulrich Hamacher, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Heiligenhaus. „Wir müssen konzeptionell an die Innenstadtentwicklung herangehen. Dazu gehört unter anderem die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes aus dem Jahr 2009“, so Hamacher. Darüber hinaus fehle es insbesondere an Flächen für kleinere Unternehmen. Hier müsse dringend nachgebessert werden, fordern die Wirtschaftsvertreter.