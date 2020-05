Abi-Streit : Kreideaktion am Cüppers-Berufskolleg

Ratingen Schüler fordern eine weitergehende Schulschließung und ein Durchschnittsabitur und -abschlüsse mit freiwilliger Prüfung. Mit einer besonderen Protest machten bisher Unbekannte ihrem Ärger Luft.

Weil sie sich „von der Landesregierung im Stich gelassen und einem erheblichen Infektionsrisiko ausgesetzt“ sehen, hat offenbar eine Gruppe von Schülern des Adam-Josef-Cüppers-Berufskollegs am vergangenen Wochenende den Schulhof aus Protest mit Kreide bemalt. Dort steht etwa „Wir werden laut“ oder „#Arminlasses“. Wie die Schüler in einer Pressemitteilung, die der Redaktion vorliegt, mitteilen, möchten sie damit auf ihre Sorgen und Ängste im Zuge der Schulöffnungen aufmerksam machen. „Wir mahnen an, dass der aktuelle Plan der Landesregierung, der vorsieht, die Abschlussprüfungen und Abiturprüfungen regulär stattfinden zu lassen, eine Katastrophe ist.“ Ihre Forderung: eine weitergehende Schulschließung bis zur Aufhebung der Kontaktsperre und Durchschnittsabitur und -abschlüsse mit freiwilliger Prüfung.

Die Schulleitung teilte mit, dass sie Verständnis für die Bedenken und Anspannungen der Schüler in dieser besonderen Situation habe. Sie versichert, dass sie „mit Unterstützung des Schulträgers – Kreis Mettmann – umfängliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, um für alle am Schulleben Beteiligten einen sicheren Unterrichtsbetrieb zu ermöglichen“.

Angeblich gehörten „viele Schüler“ zur Risikogruppe und könnten deswegen nicht am regulären Unterricht teilnehmen. „Trotzdem müssen wir die Klausuren schreiben, auf die wir uns alleine zuhause vorbereiten müssen und nicht wie die, die Glück haben, nicht zur Risikogruppe zu gehören, in der Schule.“

Die Sektion Schulpsychologie im Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP) etwa stellt fest, dass Schüler gegenwärtig mit dem Lernstoff weitgehend allein gelassen werden. Insbesondere für Kinder und Jugendliche in armen Familien, in denen kein Internetzugang oder Computer zur Verfügung steht, werde sich der Lernrückstand durch die Schulschließungen deutlich verstärken. Gleiches gilt laut der Bildungsexperten für bildungsferne Familien oder Eltern mit Sprachdefiziten.

Erste Schülergruppen der Abschlussklassen seien am Montag in Kleingruppen unterrichtet worden, erklärt Schulleiterin Heidi Abbenhaus. „Die Resonanz war sehr positiv, die Schüler waren dankbar, im persönlichen Gespräch Fragen zum Online-Unterricht der vergangenen Wochen stellen zu können und die sozialen Kontakte, wenn auch auf Distanz, wieder aufnehmen zu können.“ Zudem gibt es laut Abbenhaus nur Unterricht in Kleingruppen und lediglich in den wichtigsten Fächern. „Schüler und Lehrkräfte, die zu dem besonders gefährdeten Personenkreis gehören, oder Angehörige haben, die diesem Personenkreis angehören, werden weiterhin digital unterrichtet bzw. unterrichten digital“, erklärt Abbenhaus.